Foram mais de de 50 mil inscritos no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizado neste domingo (01).

As provas foram aplicadas em 98 unidades de ensino da capital. Cada candidato disputa uma das 468 vagas para os cargos de nível superior e fundamental, além de dois cargos de nível médio (motorista de ambulância e de motolância).

Entre as vagas para os cursos de nível superior, os cargos disponíveis são: administrador, assistente social, enfermeiro, psicólogo, médico, comunicador social, entre outros.

Cursando o último período de Odontologia, a estudante Paula Andreia falou sobre a rotina de estudos para o processo de seleção, e contou como está a expectativa após a realização da prova. Ela deseja assumir o cargo de Cirurgiã Dentista Geral.

“Sou mãe, concilio a rotina de estudos com os afazeres do dia a dia. Reviso os conteúdos, estudo os assuntos. Não queria perder essa oportunidade. Venho do interior do estado em busca de realizar esse sonho”, disse.

A psicóloga Larissa Nascimento atua na área de educação, mas deseja começar a trabalhar no atendimento psicológico ao público. Segundo ela, o concurso é uma oportunidade para que esse sonho seja realizado.

“Atualmente estou como professora, mas gostaria muito de ter a oportunidade de atuar em outras áreas. Gostaria de ter outras experiências como psicóloga, e acredito que o concurso da Semsa é uma oportunidade para isso”, comentou.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

