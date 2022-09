A Prefeitura de Manaus prorrogou, até o dia 30/9, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), visa ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade contra diversas doenças imunopreveníveis.

A campanha teve início no dia 8/8 deste ano e estava prevista para encerrar nesta sexta-feira, 9/9. Os pais e responsáveis devem levar seus filhos à sala de vacina mais próxima de sua casa, portando documento oficial de identificação e a caderneta de vacinação, essencial para que as equipes avaliem a situação vacinal dos pequenos.

“Nós temos mais de 170 salas de vacina à disposição da população, mas foi observada uma baixa adesão dos pais, principalmente para imunização contra a poliomielite, em todo o país. Por isso, o ministério prorrogou esse prazo até 30 de setembro, para dar mais oportunidade aos pais e mães que não puderam comparecer no mês passado, para que eles busquem nossos vacinadores e protejam seus filhos”, enfatizou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A Semsa oferta 171 salas de vacina, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade, que funcionam em horários estratégicos. A lista com endereços e horários de cada unidade pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Dados

O chefe do Núcleo da Rede de Frio e Sistemas de Informação de Imunização da Semsa, Danyel Marques, informou que o Ministério da Saúde incluiu na campanha de imunização contra a poliomielite crianças de um ano a menores de cinco anos de idade. A meta é vacinar 95% do público estimado em 141.140 crianças.

“Até a última terça-feira, 6 de setembro, as salas de vacina de Manaus registraram aplicação de 58.778 doses, o que representa cerca de 41% do público estimado. Os dados são do SMV (Sistema Municipal de Vacinação), que repassa os números ao Ministério da Saúde”, explica Danyel, ressaltando que a vacina contra a poliomielite continua sendo ofertada para crianças menores de um ano de idade, mas o Ministério da Saúde não incluiu esse público no sistema oficial para registro de doses aplicadas na campanha deste ano.

Em relação à multivacinação, não há meta pré-estipulada, mas o objetivo é atualizar o esquema vacinal de crianças de seis meses a adolescentes menores de 15 anos com os 18 imunizantes do calendário básico, voltados a esse público. Até o dia 6, foram aplicadas 68.617 doses em Manaus.