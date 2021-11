Avalie o post

Prazo de pagamento dos acordos é de até 24 meses e a taxa de juros de 3,99% ao mês. Disponível para pessoas físicas e jurídicas

Brasília – A Caixa Econômica Federal liberou no começo desta semana seu mais novo programa de microcrédito com valores entre R$ 300 e R$ 1 mil. A novidade, que recebeu o nome de Crédito Caixa Tem, passa a ser oferecida mesmo para quem não possui conta poupança social digital.

Caixa libera microcrédito via celular para novo grupo. (Foto: Leonardo Sá/Agência Senado)

O serviço está disponível para pessoas físicas e jurídicas sem restrições no SPC ou Serasa. Isso porque em caso de negativações os empréstimos não são aprovados.

O prazo de pagamento dos acordos é de até 24 meses e a taxa de juros de 3,99% ao mês – ela é fixa e não muda, independente da quantidade de parcelas e da finalidade da contratação.

Tipos de microcrédito da Caixa

O Crédito Caixa Tem é oferecido de duas formas, uma para quem é pessoa física e a outra para quem é pessoa jurídica, ou seja, dona de um negócio. Confira:

Crédito Caixa Tem Pessoal: voltado para clientes que irão utilizar os recursos em suas despesas pessoais, como no pagamento de dívidas, por exemplo.

Crédito Caixa Tem para o Seu Negócio: voltado para quem deseja investir em uma empresa ou pagar dívidas do seu estabelecimento, como luz, internet, aluguel ou fornecedores.

Como solicitar o serviço

Interessados em contratar o novo crédito da Caixa devem, primeiramente, baixar o aplicativo Caixa Tem, disponível para celulares Android e iOS.

Em seguida, basta abrir uma Conta Poupança Digital+ na plataforma. Vale destacar que inscritos no Bolsa Família não poderão tomar este tipo de empréstimo. A estatal libera o acesso ao serviço conforme o mês de nascimento do cliente. Observe abaixo:

Segundo a Caixa, a previsão é de que até 100 milhões de pessoas, entre físicas e jurídicas, poderão solicitar o empréstimo.

(R7/Capitalist)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

