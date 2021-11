Avalie o post

Manaus (AM) – Eduardo Igor Urbano de Souza, de 16 anos, morreu afogado enquanto tomava banho em um flutuante no rio Negro na manhã desta quarta-feira (10), no Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o jovem estava com amigos e familiares comemorando um aniversário no flutuante, nas proximidades da Praia Dourada, quando durante um mergulho bateu o rosto na cabeça de outra pessoa e desmaiou. O adolescente acabou afundando e não foi localizado.

Populares relatam que os amigos de Eduardo ainda procuraram por ele nas águas, mas sem sucesso.

O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para atender a ocorrência e após buscas, o adolescente foi encontrado.

O corpo de Eduardo foi encaminhado ao Pelotão Fluvial e deverá seguir para o Instituto Médico Legal (IML).



Fonte