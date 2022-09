Avalie o post

No penúltimo compromisso antes da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira não teve problemas para vencer Gana nesta sexta-feira (23), em amistoso disputado em Le Havre, na França. Os comandados de Tite resolveram no primeiro tempo e fizeram 3 a 0 sem sustos. Marquinhos abriu o placar, e Richarlison, após assistências de Neymar, marcou os outros dois.

A expectativa para o jogo de hoje era alta, porque Tite escalou Lucas Paquetá como segundo volante, Neymar de meia central e três atacantes no time titular, Raphinha, Vini Jr e Richarlison. Um teste para uma formação ofensiva que foi chamada de ‘superataque’ durante a semana. Raphinha deu assistência para o gol de Marquinhos aos oito minutos do primeiro tempo e Neymar deu os passes dos gols de Richarlison aos 27 e 39.

O Brasil venceu Gana pela quinta vez em cinco confrontos. Foram ao todo 16 gols marcados e apenas dois sofridos. As seleções, que se enfrentaram na Copa de 2006, podem se enfrentar nas oitavas de final do Catar.

O próximo jogo da seleção brasileira é o último antes da Copa do Mundo. Na terça-feira (27), a adversária será a Tunísia, às 15h30 (horário de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Gana também segue em preparação para o Mundial e enfrenta a Nicarágua no mesmo dia.

O post Brasil vence Gana em amistoso por 3 a 0 apareceu primeiro em Portal Você Online.