O avião com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), arremeteu antes do pouso no aeroporto da Pampulha, na tarde desta sexta-feira (23/9).

A aeronave Embraer C-99, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB), interrompeu a aproximação para o pouso e fez mais um sobrevoo em Belo Horizonte antes da aterrissagem, que ocorreu alguns minutos após o horário previsto.

Horas antes, o presidente visitou Divinópolis, onde participou de motociata e discursou em comício. Na fala aos apoiadores, o candidato à reeleição fez ataques ao principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e garantiu que conseguirá a vitória no primeiro turno.

Em Contagem, Bolsonaro participará do ato Mulheres pelo Brasil, voltado para o público feminino.

Fonte: Correio Braziliense