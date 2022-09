A partida de tênis entre Stefanos Tsitsipas (Grécia) e Diego Schwartzman (Argentina), válida pela Laver Cup, precisou ser interrompida na tarde desta sexta-feira, 23, por conta de um protesto. Um homem invadiu a quadra, na Arena O2, em Londres, durante a troca no início do segundo set, após o grego vencer o primeiro. Usando uma camisa com a frase “End UK private jets” (na tradução livre, “Acabar com os jatos particulares do Reino Unido”), o ativista ambiental colocou fogo no próprio braço e precisou ser contido por seguranças – a manifestação teve como objetivo alertar os impactos climáticos causados pelas aeronaves. Após o intruso ser levado para fora da arena, o jogo continuou sendo disputado entre os tenistas. Ainda nesta sexta-feira, o lendário Roger Federer fará a sua despedida do esporte em um jogo de duplas. Ao lado de seu antigo rival Rafael Nadal, o suíço irá enfrentar os norte-americanos Jack Sock e Frances Tiafoe.

