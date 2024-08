No Agosto Lilás, mês dedicado à campanha nacional voltada para combater a violência contra a mulher no país, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Procuradoria Especial da Mulher, realizou, nesta quarta-feira (14), o lançamento da plataforma Observatório da Violência Contra a Mulher no Amazonas. O evento ocorreu no plenário Ruy Araújo, durante Sessão Especial, presidida pela deputada estadual Mayra Dias (Avante), em celebração aos 18 anos da Lei Maia da Penha.

A deputada estadual Alessandra Campelo explicou que o Observatório da Violência Contra a Mulher é uma plataforma de pesquisa, que tem o objetivo de monitorar, coletar e analisar dados sobre violências praticadas contra mulheres no Amazonas, bem como promover a integração entre órgãos que denunciam, investigam e julgam os casos ou acolhem vítimas.

“O diferencial desta plataforma é que ela permitirá a realização de pesquisas, coletas de dados primários no Amazonas. Porque hoje os órgãos de pesquisas realizam pesquisas no Brasil inteiro, e eles tiram dados, estatísticas por estados, e revelando apenas dados secundários”, apontou Campelo.

Acesso

O Observatório poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico observatorio.aleam.gov.br, conforme informou a deputada Alessandra, explicando que o mesmo será coordenado pela Procuradoria Especial da Mulher da Aleam. Campelo destacou, ainda, que o Observatório é uma ferramenta perene da Casa Legislativa, visto que foi instituído por meio da Resolução Legislativa nº 1.049, de 02 de julho de 2024.

“Isso é inédito no Amazonas, e preciso agradecer ao presidente Roberto Cidade e a todos os deputados e as deputadas que acreditaram neste trabalho, aprovando a Resolução Legislativa, onde qualquer órgão poderá usar estes dados para a promoção de políticas públicas de proteção às mulheres”, celebrou a deputada.

O entendimento de que é preciso mais do que produzir Leis, é necessário criar mecanismos para entender a realidade da mulher amazonense, para que possam ser criadas, ou fortalecidas, políticas públicas corretas foi reforçado pelos deputados Rozenha (PMB), Sinésio Campos (PT) e Dra. Mayara Pinheiro Reis (Republicanos), que também participaram da solenidade.

O principal papel do Observatório, segundo os parlamentares, é permitir enxergar onde estão essas mulheres vítimas de violência e como ajudá-las, além de conhecer o perfil do agressor, para que sejam feitas ações preventivas contra essa violência.

Programação

A partir do lançamento da plataforma, o Observatório irá realizar neste mês de agosto, pesquisa de opinião com a sociedade buscando dados primários sobre a Percepção do Machismo e a Rede de Proteção à Mulher na cidade de Manaus (conhecimento da Lei Maria da Penha, canais de denúncia, dentre outros pontos).

Estes dados deverão ser publicados no mês de setembro. No entanto a previsão é que até o final do mês de outubro o estudo cubra as demais cidades do interior, abrangendo os 62 municípios.

A ideia é de que dados sejam atualizados regularmente e até o final do ano estas informações possam ser catalogas e utilizadas por todos.

