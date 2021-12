Avalie o post

Manaus – Danilo Sandro da Silva, 22, foi preso e um adolescente de 17 anos, apreendido na tarde desta quarta-feira (1), na Avenida Arquiteto José Henrique Bastos, bairro Jesus Me Deu, zona norte de Manaus, após serem denunciados por roubar pedestres na parada de ônibus.

Foto: Divulgação

Por volta das 14h40, a equipe da 18 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estava realizando patrulhamento de rotina, quando foi abordada por uma pessoa, que relatou ter visto um roubo em parada de ônibus.

A equipe foi até local e durante percurso encontrou os criminosos, em uma motocicleta, que ao avistarem a viatura tentaram fugir pela Avenida Arquiteto José Henrique Bento, mas eles perderam o controle da moto e caíram.

Com eles, foram encontrados cinco celulares roubadas de vítimas e um simulacro de arma de fogo. O homem foi preso e o adolescente apreendido, em seguida, foram conduzidos ao 6 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

