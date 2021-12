Avalie o post

A aluna da escola estadual desembargador André Vidal de Araújo, no bairro Cidade Nova, Raquel Castro, de 18 anos, contou que foi assediada por um professor de matemática. Primeiro, o assédio foi pelo celular, depois pessoalmente. “O assédio começou primeiramente no whatsapp no dia 9 de novembro, depois eu pensava que não ia acontecer mais, mas aconteceu sexta-feira agora que passou, me levou para a biblioteca, pediu fotos minhas nua, quase encostou em mim. No momento, eu saí da sala e falei para a diretora”, relatou a jovem.



Raquel e outras amigas se uniram e fizeram um protesto nesta quarta-feira (01) em frente à escola exigindo a demissão do professor e encorajando outras mulheres a denunciarem qualquer caso de assédio. As estudantes relataram que o assédio era recorrente.

“Depois que eu levei a Raquel porque ela estava sem coragem, eu fui lá e enfrentei a gestão da escola, chegaram várias outras alunas de várias séries e até ex-alunas no privado do Instagram contando o que havia ocorrido com elas, então é um assunto recorrente da gestão antiga e da gestão atual. Houve outras denúncias, mas a gestão alegou que ia colocar no livro de ocorrências o que aconteceu com a Raquel porque só ela tinha provas”, disse outra estudante.

A Polícia Militar acompanhou o protesto das estudantes ao longo da manhã e levou as duas alunas para registrarem o boletim de ocorrência. A Seduc (Secretaria de Estado de Educação e Desporto) informou que foi aberto um processo administrativo para apurar a denúncia.

Veja a live:



A Secretaria de Educação reforçou que todas as equipes gestoras estão orientadas sobre a necessidade de afastamento imediato dos envolvidos em casos de assédio ou comportamento impróprio, além de orientar o apoio e a escuta às denúncias das possíveis vítimas.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte