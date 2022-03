Avalie o post

A Live do Carnaval 2022 ocorreu no Sambódromo de Manaus, na zona centro-oeste, e foi transmitida pelas redes sociais do Governo do Amazonas, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e TV Encontro das Águas (YouTube e Facebook), nesta quinta-feira (17/03). Nem mesmo a chuva conteve os artistas e foliões de Manaus, que compareceram à primeira noite do carnaval amazonense, com as apresentações das escolas de samba do Grupo de Acesso B.

Ao todo, cinco agremiações se apresentaram no evento. São elas: Meninos Levados, Império do Mauá, Legião de Bambas, Ipixuna e Unidos da Coophasa. A folia iniciou por volta das 21h30 de quinta-feira e seguiu até a madrugada de sexta-feira (18/03).

O secretário executivo de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, falou sobre a alegria dos artistas de retornarem à avenida, mesmo que no formato de live, após dois anos.

“É uma alegria muito grande para os profissionais da cultura, artistas e técnicos estarem trabalhando nesse momento. A geração de emprego e renda é muito importante também, e a nossa cultura, que teve grande impacto durante a pandemia, teve que paralisar. Esse momento é de muita alegria para todos nós, Governo do Estado, Secretaria de Cultura e artistas de modo geral”, destacou Cândido.

Com a flexibilização dos protocolos da Covid-19, até 3 mil foliões também puderam acompanhar as apresentações presencialmente, com entrada gratuita.

Programação

Nesta sexta-feira, as nove agremiações do Grupo de Acesso A realizam a live show, a partir das 20h, no Sambódromo. Já o Grupo Especial, com oito escolas, encerra as transmissões ao vivo, no sábado (19/03), também às 20h, no mesmo local.

A transmissão das apresentações do Grupo de Acesso A ficará a cargo da TV Encontro das Águas. Já no sábado, a TV A Crítica será a responsável pela transmissão do Grupo Especial.

Ambas as transmissões contarão com audiodescrição e libras na TV e nas redes sociais do Governo do Amazonas e da Cultura (Facebook e YouTube).

