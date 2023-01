Em 2022, os contribuintes amazonenses pagaram R$ 35,7 bilhões em impostos, um aumento de 11,5% em relação a 2021. As informações são do painel Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

O total corresponde ao montante arrecadado aos governos federal, estadual e municipal incluindo taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. Em 2021, a plataforma registrou R$ R$ 32 bilhões em impostos pagos no Amazonas.

A tendência para 2023 é mais aumento de impostos. Em dezembro, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou o projeto de lei de autoria do governo que aumenta alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no estado.

Os deputados aprovaram o aumento de 18% para 20% na alíquota do ICMS, menos para o gás de cozinha, retirado da lista de itens que sofrerão o aumento. Também foi aprovado o aumento da alíquota do IPVA em até 4%, que deverá ocorrer de forma progressiva até 2024.

Tributos federais

Apesar das desonerações promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro, a maior arrecadação veio de tributos federais, de acordo com o economista do Instituto Gastão Vidigal da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.

“Adicionalmente, ainda, tivemos inflação em níveis elevados, o que encarece produtos e serviços”, destacou Gamboa, em entrevista ao site Seu Dinheiro.

Para o economista, são necessárias reformas estruturais para reduzir o peso dos impostos sobre os brasileiros. “A nossa carga tributária continua sendo elevada para os padrões de um país emergente. A reforma administrativa e a contenção dos gastos públicos são alguns dos caminhos para diminuir o peso dos impostos”, disse.