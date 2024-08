A emissão e renovação de Cartões do Produtor Primário (CPP) fecharam o mês de julho deste ano em alta no Amazonas.

No período, foram contabilizados 2.750 documentos, número 43,2% superior ao registrado no mesmo período de 2023, quando foram emitidos e renovados 1.920 cartões, segundo dados divulgados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

No período, os municípios que lideraram regularização do documento foram Iranduba, com 200 documentos, seguido por São Gabriel da Cachoeira (181), Manacapuru (161), Itacoatiara e Envira, ambos com 126 CPP’s emitidos e renovados,

Para o diretor-presidente do órgão, Vanderlei Alvino, o avanço na regularização é resultado das ações do Governo do Amazonas para impulsionar o setor primário amazonense e garantir melhores condições de trabalho e renda ao trabalhador rural.

Alvino frisou, ainda, que com a documentação em dia, o trabalhador pode obter crédito rural, acessar políticas públicas e, ainda, ter uma série de vantagens, como descontos na compra de implementos e equipamentos agrícolas e de pesca.

Acumulado do ano

De janeiro a julho deste ano, foram registradas 14.927 emissões e renovações de CPP’s no Estado do Amazonas. No ranking dos municípios onde houve maior concentração dos serviços estão o Manacapuru (com 1100), São Gabriel da Cachoeira (837) e Manaus (608), de acordo com o Idam.

Responsável pelo serviço no Estado, o instituto informa que para solicitar o documento, o trabalhador rural precisa procurar uma UnLoc ou posto avançado mais próximo munido dos seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e documentação da propriedade (título da propriedade ou contratos seja de arrendatário, usufrutuário, comodatário).

