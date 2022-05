Avalie o post

Febre, infecção urinária, sentir dor ao urinar, dor na região lombar e sangue na urina podem ser sintomas de uma doença silenciosa e perigosa: a tuberculose geniturinária.

A doença, quando não diagnosticada e tratada ou quando o tratamento é suspenso, pode provocar complicações em outros órgãos do corpo, alerta a Sociedade Brasileira de Urologia. O Amazonas está entre os cinco estados com maior número de casos no país, apesar da subnotificação.

Segundo o urologista Flávio Antunes, a tuberculose geniturinária é uma das consequências mais graves da tuberculose pulmonar. A infecção acontece através da corrente sanguínea, e também pode atingir os gânglios, a pleura, o rim, meninges e o intestino.

Estima-se que a doença tem incidência entre 7,1% e 15% dos casos de tuberculose pulmonar, mas muitas nem chegam a ser notificadas. No Amazonas, em 2021, houve o registro de aproximadamente 3.200 novos casos de tuberculose pulmonar. Sendo assim, os especialistas esperavam o registro de 100 a 300 casos, mas, não houve o registro de nenhum caso nos dois últimos anos. Porém, o Estado está entre as cidades com o maior número de casos absolutos, configurando entre os cinco estados com maior incidência de casos proporcionais.

A Sociedade Brasileira de Urologista, desde o ano passado, está fazendo uma campanha para levar as pessoas a fazerem o exame de cultura para tuberculose.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

