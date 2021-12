Avalie o post

Vítima está internada na UTI do HPS João Lúcio. A família pede ajuda para localizar o responsável

Manaus – O motorista de aplicativo Samuel Moura da Silva, 30, ficou gravemente ferido após um acidente entre um micro-ônibus do transporte alternativo e o carro que dirigia, na manhã desta sexta-feira(3), no bairro Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

Jonis Fontes da Silva, pai da vítima, informou que o homem saiu às 5h30 para uma corrida sentido Distrito. Mas, às 06h30 foi informado que o filho havia sofrido o acidente.

Segundo testemunhas, o condutor do “amarelinho”, de placa OAA 3663, era jovem e estava em alta velocidade quando colidiu com o veículo do motorista de aplicativo. Após o acidente, o micro-ônibus fugiu sem prestar socorro.

Conforme a família da vítima, o mesmo veículo já se envolveu em outros acidentes. A família pede ajuda para localizar o responsável.

Duas outras pessoas também ficaram feridas. O Serviço Móvel de Urgência (Samu), prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao HPS João Lúcio na zona leste de Manaus.

O estado de saúde de Samuel é grave e segue internado na UTI da unidade de sáude.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

