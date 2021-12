Avalie o post

Um carro modelo Jeep foi atingido e com o forte impacto dos galhos das árvores quebrou o vidro traseiro

Manaus – Moradores da Rua Seriano, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, ficaram sem energia elétrica após árvores da rua desabarem no local, atingindo a fiação dos postes de energia durante a chuva desta sexta-feira (3) em Manaus. Veja vídeo:



Segundo os moradores, por volta de 13h30 eles presenciaram as árvores caindo em sequência. Aproximadamente dez árvores caíram durante a chuva.

Foto: André Meirelles/GDC

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, foi acionado para ocorrência e chegaram no local por volta de 17h, aguardaram a concessionária de energia interromper o fornecimento de energia elétrica na área, e começaram o trabalhado de cortes das árvores.

Foto: André Meirelles/GDC

Os troncos e galhos das árvores serão removidos pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

