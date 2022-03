5/5 - (1 vote)

O ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou provimento a agravo em recurso especial do policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 2018. Schietti é o relator do caso.

Na ação, Lessa buscava a absolvição sumária ou o afastamento da decisão que o mandou a julgamento no Tribunal do Júri pelo assassinato da vereadora e do funcionário dela. O crime completou quatro anos nesta segunda-feira (14), e até o momento a Polícia Civil não apresentou um mandante dos assassinatos.

Lessa teria monitorado Marielle antes do crime, buscando na internet locais que ela frequentava e acompanhando as atividades do partido da vereadora. “Essas são algumas das provas citadas na pronúncia, mantida em segundo grau, que consubstancial lastro mínimo, judicializado, da admissibilidade da acusação a ser desenvolvida em plenário do júri. As instâncias ordinárias justificaram a suspeita que recai sobre o agravado, acerca de crime contra a vida”, destacou o relator.