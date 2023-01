O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), foi empossado no fim da tarde deste domingo (1º) para continuar mais quatro anos no cargo. O vice, Tadeu de Souza (Avante), também assinou o termo de posse por volta das 17h40 e prestaram o compromisso constitucional em solenidade no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus.

Wilson Lima recebeu a faixa de governador das mãos de sua esposa, a primeira-dama Taiana Lima e agradeceu a familiares e os eleitores pelo novo mandato, e destacou que deseja melhorar todos os indicadores sociais do estado.

“Reforço o compromisso de fazer o meu melhor”, disse enfatizando que a meta de trabalho de todos os dias será de alcançar os melhores indicadores em todas as áreas.

“As metas que nós estamos estabelecendo para o próximo mandato consistem, prioritariamente, em ampliar o Auxílio Estadual para mais 50.000 famílias. Esse ano de 2023 vamos ampliar a quantidade de restaurantes populares Prato Cheio, vamos trabalhar para a atração de novas empresas, criando ambiente favorável para que elas possam vir e investir no Amazonas gerando mais empregos.” disse o governador.

“Reafirmo o meu compromisso em continuar trabalhando para a melhoria da saúde, da educação e da segurança, promovendo obras de infra estrutura, fomentando a produção rural, incentivando a ciência e a tecnologia, desenvolvendo novas matrizes econômicas, protegendo a Zona Franca”, afirmou.

O governador relembrou os desafios enfrentados ao longo de sua gestão e que está mais experiente e preparado do que quando foi eleito pela primeira vez, em 2018.

“Há exatos quatro anos, eu estava aqui vivendo esse momento pela primeira vez. Hoje eu volto. Sou um homem diferente, sem dúvida. Ao longo desse primeiro mandato foram descobertas incríveis aprendizados difíceis de ser medidos. Grandes alegrias, tristezas enormes dúvidas e erros. Mas muitos acertos, muitos acertos. Enfrentei uma pandemia que marcou para sempre a história da humanidade. Uma grande cheia que marcou a história do Amazonas. Eu e minha equipe demos o melhor.”

Após a cerimônia de posse Lima falou com jornalistas. Garantiu que manterá o secretariado e fará poucas mudanças no seu staff.

“Ainda estamos em conversas para algumas alterações [na equipe de secretários]. Levarei em consideração todo o arco de aliança importante para que a gente pudesse chegar aqui, e dessa forma que a gente vai continuar governando, não farei nenhuma mudança que seja drástica e que represente qualquer processo de descontinuidade, sobretudo naquelas áreas que são sensíveis, como educação, saúde, infraestrutura e segurança pública”.

Convidados especiais

O governador inovou na cerimônia de posse deste domingo. Na primeira fila do Teatro Amazonas estavam 12 moradores de diferentes bairros de Manaus que foram convidados para ocupar os lugares de destaque.

Segundo Wilson Lima, “eles representam a maior autoridade do estado: o povo”. Entre esses convidados, estava a dona de casa Munira de Matos Teles, que completou 102 anos no último Natal e recebeu os cumprimentos especiais do governador durante seu discurso – ele conheceu ela durante uma caminhada na campanha para a reeleição no bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

“O governador é uma ótima pessoa, uma pessoa extraordinária. Você não imagina o carinho e a amizade que eu tenho pelo governador. Ele é uma pessoa prestativa, é bom de coração. Ele ajuda todo mundo. É por isso que ele ganhou novamente, pela bondade do coração dele. Ele já foi na minha casa quatro vezes. Eu gosto demais do Wilson Lima. É como fosse um filho, é da minha família”, disse Ana Ester, feirante há 40 anos no bairro Alvorada, que também estava na platéia a pedido do governador.

Participaram da posse o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, o Presidente do Tribunal de Justiça, Flávio Pascareli, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Caio André, e o prefeito de Manaus, David Almeida, entre outras autoridades.

