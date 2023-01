O velório do maior jogador de todos os tempos, Pelé, poderá ser realizado com caixão aberto. A cerimônia de despedida do Rei do Futebol será aberta ao público e acontecerá na Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube. O corpo do ex-jogador permanece no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele ficou internado por um mês até sua morte, na quinta-feira, 29, aos 82 anos. Pelé lutava contra um câncer no cólon. O Santos informou que o corpo do Rei do Futebol seguirá do hospital, localizado no Morumbi, direto para o estádio na madrugada de segunda-feira e o caixão será posicionado no centro do gramado. A previsão é que o velório ao público tenha início às 10 horas. Todos que quiserem se despedir de Pelé deverão entrar pelos portões 2 e 3, com saída pelos portões 7 e 8. Autoridades terão acesso pelo portão 10. A cerimônia seguirá até às 10 horas de terça-feira, 3, quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares. O translado do corpo está previsto para começar na madrugada desta segunda-feira, 2, a partir das 2 horas. A previsão de chegada na Vila Belmiro é por volta das 3h30. O velório será aberto ao público a partir das 10 horas desta segunda-feira. O enterro será restrito aos familiares do ex-jogador às 14 horas de terça-feira, 3.

