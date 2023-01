O Sine Manaus está com 177 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (2), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, na Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Camapuã, nº 2.939, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A Semtepi informa que o atendimento no posto do shopping Phelippe Daou foi reduzido, em virtude de reforma no espaço, e orienta os cidadãos a comparecerem preferencialmente ao posto da Avenida Constantino Nery.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas novas – 3

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no recebimento e na distribuição dos materiais e ferramentas para execução da atividade; auxiliar os profissionais nas manutenções corretivas e preventivas, visando atender todas as áreas do contrato de manutenção, na preparação de peças, ferramentas e instrumentos necessários; guardar, conservar e limpar os equipamentos, instrumentos e materiais utilizados no local de trabalho.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eetrônica, automação industrial ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de desenho técnico, instalações industriais, manutenção de caldeiras, pacote office, NR-12 e NR-35;

Atividades – realizar manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos; supervisionar processos de manutenção; manter equipamentos, instrumentos, máquinas e sistemas em condições plenas de funcionamento; calibrar instrumentos e equipamentos.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico em elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial ou mecânica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir preferencialmente nas proximidades da zona Sul de Manaus;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção mecânica, montando e desmontando máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, controlando, reparando e substituindo peças e dispositivos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas; realizar manutenções preventivas, análises, inspeções, medições e lubrificação periódica, visando garantir o funcionamento adequado dos equipamentos, instalações e estruturas.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

Vagas comércio – 36

1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em recursos humanos;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – Realizar rotinas do RH, como folha de pagamento, automação do ponto, processo de admissão e benefícios (inclusão, exclusão, concessão da carteira de benefícios, acompanhamento de contrato e processo de pagamento para fornecedores).

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – costurar faixas, pillow, capas e outros artefatos para confecções de colchões.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Compensa e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração, contabilidade, gestão comercial ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (carro);

Atividades – supervisionar a rotina da equipe; criar o planejamento de vendas; avaliar os profissionais de vendas de produtos e serviços e apresentar resultados.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto);

Atividades – realizar atendimento direto ao consumidor; negociar os preços das mercadorias, o prazo, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento de quadro elétrico de estação de tratamento;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos eletrônicos.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento nas zonas da cidade e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – realizar instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao cliente e curso de Informática básica;

Atividades – realizar atendimento via telefone; controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão Toco

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e curso de direção defensiva;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; empacotar e embalar mercadorias adquiridas pelos clientes no caixa; recolher carrinhos em todas as áreas da loja, recolher mercadorias devolvidas pelos clientes e recolocar na área de venda; reposição de mercadorias nas prateleiras.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por fazer a abertura e o fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Planalto e adjacências;

Atividades – realizar atendimento ao cliente de forma presencial e online, organização do salão, precificação de produtos, apoio ao caixa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Planalto e adjacências;

Atividades – responsável por organizar a área de trabalho, conduzir e operar as máquinas de produção e fazer a limpeza periódica dos equipamentos utilizados.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor mercadorias de frutas, verduras e legumes nas prateleiras e expositores; realizar limpeza e verificação das mercadorias e seu estado de qualidade; fazer recebimento e armazenamento das mercadorias no local correto; expor precificação correta dos produtos.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a recepção dos clientes no caixa, bipar as mercadorias correspondentes, ensacar os itens comprados pelos clientes e receber do pagamento; controlar fundo de caixa, documentação emitida, cancelamentos e descontos.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a organização dos produtos expostos para venda; limpeza do ambiente e de vitrines de exposição; verificação de validade, cortes e pesagem dos produtos.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres, entre outras atividades correlatas.

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – preferência por candidatos que residem no bairro Compensa;

Atividades – rotinas de departamento pessoal e recrutamento e seleção (programação de férias, escala de revezamento e banco de horas).

Vaga disponível até 02/01/2023 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Gestor de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica, boa comunicação e conhecimento no ramo de vendas;

Atividades – responsável pela loja, equipe e mercadorias; avaliar e monitorar o desempenho da equipe.

Vaga disponível até 02/01/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em ciência da computação ou técnico de informática;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em LGPD, sistema TOTVS, Banco de dados Oracle/SQL SERVER;

Atividades – implantação e mapeamento de processos e procedimentos referentes ao departamento, em todos os setores da instituição; resolução de problemas de infraestrutura e do sistema ERP; acompanhamento contínuo de certificados digitais a vencer e contratos de internet; dar suporte aos colaboradores sempre que for necessário no uso do pacote Office e rede….

