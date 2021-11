Avalie o post

Brasil – Humorista Whindersson Nunes, de 26 anos, pegou os fãs de surpresa ao anunciar um possível fim abrupto da sua carreira. Ele contou ao podcast PodDelas que não se senti feliz com o rumo que as coisas estão, e que pretende trabalhar por mais dois anos.

“Acredito que eu trabalhe só mais uns dois anos nesse ritmo que estou hoje. A expectativa vai baixando. Posso sair de cena e voltar depois, fazer outras coisas. Esse é o meu plano”, disse Whindersson.

Whindersson ainda revelou que não está se sentindo realizado, mesmo com todo o sucesso: “Eu deveria estar feliz com tudo isso, mas não estou feliz, não. Pessoas são pessoas. Tem momentos da vida que você não está no seu melhor momento. Eu olho para tudo isso que conquistei e deveria estar dando um mortal para trás diante de tanta coisa boa. Pode ser que daqui algum tempão ou um tempinho, não sei, eu fique melhor”.

A perda do filho

No dia mundial da prematuridade, Maria relembrou a história de João, que nasceu com menos de seis meses e faleceu dois dias depois. “Passei pela maior experiência de toda a minha vida no dia 29/05/2021”, começou a ex de Whindersson. Na sequência, ela relembrou momentos de quando ainda estava gestando o pequeno. “Eu esperava todos os dias às 20 horas da noite meu João começar a mexer, era a melhor parte do meu dia”, disse. Em seguida, Maria falou sobre o dia do nascimento do filho e, depois, de quando o menino faleceu. “E naquele sábado, você nasceu. Eu chorava de amor, de desespero, de medo, de felicidade, você tão pequeno teria que enfrentar uma grande batalha. E eu, ali, pronta para dar minha vida pela sua, pronta para fazer qualquer coisa que estivesse ao meu alcance para que você ficasse bem. Lembro do seu cheiro, do seu rostinho, dos seus cabelinhos, do seu pézinho, que desde a ultrassom já dava vontade de morder de tão lindo”, acrescentou Na sequência, ela relembrou momentos de quando ainda estava gestando o pequeno. “Eu esperava todos os dias às 20 horas da noite meu João começar a mexer, era a melhor parte do meu dia”, disse.

Apoio dos fãs

Fãs demonstraram apoio ao astro: “Você é gigante, Whindersson. Nunca se esqueça do seu poder de melhorar a vida de todos, você vai achar sua felicidade”, escreveu um seguidor. “O que o Whindersson está passando só nos prova que bens materiais, fama, riqueza, nada disso deveria ser o ponto central da nossa vida. Há coisas mais importantes, como nosso bem estar mental e físico”, publicou outro internauta.

