O amazonense que fez carreira no Rio de Janeiro, atuou pela Seleção Brasileira e foi técnico do time sub-20 do Flamengo

Manaus – A diretoria do Nacional faz o primeiro anúncio para a temporada 2022 e o nome de peso é Gilmar Popoca para o comando da equipe azulina. Aos 57 anos, o amazonense que fez carreira no Rio de Janeiro, atuou pela Seleção Brasileira e foi técnico do time sub-20 do Flamengo, admitiu que ficou impressionado com o projeto do Leão da Vila Municipal.

“Na conversa que tivemos com a diretoria, eles estão vindo muito forte, uma vontade para trazer o Nacional de volta ao lugar que ele sempre mereceu estar. Nacional é o clube mais tradicional dentro da história do futebol amazonense. Então, vamos trabalhar para levar o clube a nível nacional. É o que a diretoria quer”, afirmou.

O Naça irá disputar o Campeonato Amazonense em 2022 e a competição tem previsão de começar na segunda quinzena de janeiro. Por isso, o comandante revelou “corrida contra o tempo” para montar a equipe.

“Nós tivemos uma conversa muito séria em relação a isso, pois é importante que a gente corra contra o tempo. O tempo é curto. O campeonato que iria começar em fevereiro, já inicia em janeiro. Então, é pouco tempo para fazer a montagem e iniciar a pré-temporada. Já existem alguns contatos, tanto em Manaus quanto fora. A previsão é ter a equipe montada até o início de janeiro para que a gente possa construir uma equipe competitiva e com pensamento no título. Nacional tem sempre que pensar no título.”, disse.

O técnico também lembrou a qualidade técnica das equipes adversárias, mas ressaltou estar preparado para as dificuldades com o objetivo de garantir o Naça nas competições nacionais de 2023.

“Eu sei que a disputa será ferrenha, principalmente o Nacional por ter essa camisa, quando jogam contra vão sempre tentar, de todas as formas vencer. Portanto, eu sei da responsabilidade, sei que é um campeonato extremamente competitivo, difícil, a rivalidade é bem acentuada, mas a gente está preparado para isso”, garantiu.

*Palavra do presidente*

O presidente do clube, Deusdeth Reis, não economizou elogios e mostrou confiança no comandante azulino. Torcedor apaixonado do Leão, ele revelou que os planos é montar um time vencedor.

“Temos trabalhado para montar uma equipe vencedora e ter o Gilmar Popoca no comando é justamente o que procurávamos. É amazonense, um profissional com uma carreira vitoriosa, vem para somar e dia 05 de janeiro de 2022, vamos apresentar o elenco profissional do Nacional Futebol Clube”, contou.

*Carreira*

Augimar Silva Oliveira, popularmente conhecido como Gilmar Popoca, iniciou a carreira nas categorias de base do Rio Negro-AM, onde atuou por quatro anos. Aos 15 anos fez testes no Flamengo-RJ, pelo professor Claudio Coutinho e através do Antônio Piola, onde foi aprovado. Aos 18 anos teve oportunidade no time profissional, ao lado de grande jogadores como Zico, Andrade, Rondinelli. Além do time da Gávea, ele atuou também pelo Botafogo-RJ, Santos-SP, São Paulo-SP, Ponte Preta-SP, até o auge de vestir a 10 da Seleção Brasileira, quando conquistou a primeira medalha olímpica do futebol brasileiro, prata em Los Angeles.

Aos 33 anos decidiu pendurar as chuteiras. Investiu na carreira de treinador. Já formado, começou pelas categorias de base do Flamengo-RJ. Passo a passo, treinou sub-13 até o sub-20. O Nacional é o primeiro time profissional da carreira de técnico.

