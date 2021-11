Avalie o post

Manaus — No início da tarde desta quinta-feira (18), o corpo de uma mulher identificada como sendo da cadeirante Regina Azevedo de Souza, 23 anos, foi encontrado já sem vida em um posto de gasolina localizado nas proximidades da avenida Coronel Texeira, bairro Santo Agostinho, zona Oeste da cidade.

Policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área, ainda assim um cachorrinho, amigo da mulher, permaneceu próximo da vítima protegendo o corpo da cadeirante. Conforme informações de populares repassadas à polícia a mulher não era usuária de drogas. A mulher teria chegado ao posto de gasolina na noite de ontem, onde se aconchegou e dormiu, mas não acordou mais. Funcionários do Sistema de Atendimento Móvel de Saúde (SAMU) atestaram a morte da cadeirante, mas ainda não podem confirmar causa da morte. Apesar disto, pelo cenário, parece tratar-se de uma morte natural.









A mulher seria natural do município de Urucurituba, moradora de rua e não tendo família em Manaus.

Veja live do caso.

