Avalie o post

O instrumento servirá de base para o planejamento e a implementação da política habitacional

Brasília – O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), inicia, no próximo dia 24, uma série de diálogos para a construção do Plano Nacional de Habitação, com vigência esperada até 2040 (PlanHab 2040). O instrumento servirá de base para o planejamento e a implementação da política habitacional do Governo Federal nas próximas duas décadas.

Foto: Governo Federal

Um total de 100 pessoas foram atendidas pelo Setor de Certidões da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas (CGJ/AM) na ação itinerante ‘Praça do Consumidor’, realizada neste mês de novembro no Conjunto Residencial Viver Melhor, na zona Norte.

A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, acolheu um pedido do Ministério Público Federal para arquivamento de ação por sonegação fiscal contra três filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Touro de Ouro instalado nesta semana na porta da Bolsa de Valores de São Paulo foi parar entre as principais tendências de pesquisa na internet brasileira na quarta-feira (17).



A Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério da Economia, aprovou a redução de impostos cobrados sobre a importação de absorventes e fraldas. Para os dois itens, a alíquota caiu de 12% para 10%. Foto: Agência Brasil

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte