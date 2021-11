Avalie o post

‘O Clériton todo feliz porque ganhou um autografado antes de sair nas livrarias’, brincou o humorista

São Paulo – Whindersson Nunes divertiu os fãs ao aparecer caracterizado como um de seus personagens anunciando o lançamento de seu livro, Vivendo como um Guerreiro. “O Clériton todo feliz porque ganhou um livro autografado antes de sair nas livrarias”, escreveu na legenda.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Já disponível para venda na internet e prevista para chegar às lojas físicas no dia 6 de dezembro, a publicação conta toda a trajetória do humorista.

“Do interior do Piauí, brotou um menino espalhador de alegrias, um guerreiro na arte de pedir licença às adversidades e prosseguir vencendo. Whindersson tem a capacidade de ler a alma das pessoas e entrar nelas. É atento com o outro”, diz um trecho disponível no canal de vendas.

Nos comentários, fãs de Whindersson enviaram mensagens cheias de orgulho. “Sou fã, sou fã, sou fã e sou fã mais um pouco”, brincou um rapaz. “Clériton é um homem esforçado, dou maior valor”, escreveu um segundo. “Faz um insta para o Clériton”, pediu um terceiro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

