Um grupo de visitantes foi feito refém no Musa, Museu da Amazônia, localizado na reserva Adolpho Ducke, na Zona Norte de Manaus. A ocorrência foi por volta de 12h30 deste sábado (20). A quantidade de vítimas não foi especificada, mas estima-se que seja em torno de 20 pessoas. Ninguém foi ferido.



Segundo a assessoria de comunicação do Museu, um homem portando uma pistola arrombou umas das grades de segurança que ficam em direção à rua, entrou na área do Musa, se direcionou ao Serpentário e abordou um grupo que visitava o local. Nesse momento outro grupo de visitantes chegou e também foi abordado.

O homem roubou os pertences das vítimas, as trancou e saiu da área. Até o momento, ele não foi localizado, mas todos os pertences foram recuperados. O criminoso fugiu com o dinheiro em espécie.

Esta é a grade arrombada pelo criminoso para ter acesso ao Musa

A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública ainda informaram outros detalhes da ocorrência.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

