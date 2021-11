Avalie o post

“Até o Último Samurai Challange” reuniu atletas nacionais e internacionais neste sábado (20), no Centro de Convenções Vasco Vasques

Manaus – O campeonato de jiu-jitsu “Até o Último Samurai Challange” trouxe grandes nomes do esporte para Manaus. Durante o evento, atletas nacionais e internacionais disputaram os títulos das categorias GP, Luta Casada e Super Luta.

Após as lutas de classificação das categorias GP Feminino Faixa Preta e GP Masculino Faixa Preta, os atletas da categoria Luta Casada entraram no ringue, agitando o público presente.

Na categoria Luta Casada NO-GI, o atleta Marcelo Pontes competiu com Erick Alencar e foi o campeão. O Amazonense Fredson Alves enfrentou Péricles Jr. e foi o vencedor na categoria Super Luta Pesado. Já a Super Luta Médio consagrou o também amazonense “Soneka”, que duelou com roraimense Jacarezinho.

Os resultados das categorias GPs consagraram Débora Carla, campeã feminino; Alberto Nabil, campeão Master; e Victor Neves, campeão adulto médio, até 85 kg.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

