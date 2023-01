O velório de Pelé começou a ser preparado na Vila Belmiro, em Santos, no litoral de São Paulo, neste sábado (31). O corpo deve chegar ao local apenas na segunda-feira (2). A previsão é que o velório se inicie às 10h, segundo o Santos Futebol Clube.

O Rei do Futebol morreu na quinta-feira (29) aos 82 anos, na capital paulista. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar farão a escolta do corpo do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo para a Vila Belmiro, em Santos, para o velório.

O caixão será posicionado no centro do gramado. O enterro deve acontecer no dia seguinte, terça-feira (3), quando será realizado um cortejo pelas ruas de Santos.