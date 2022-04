Avalie o post

Manaus – Um motorista morreu após colidir com um micro-ônibus na madrugada deste sábado (9) na Avenida Rodrigo Otávio,bairro Distrito Industrial I, no sentido da Bola da Suframa, zona sul de Manaus. Os dois veículos ficaram com a frente totalmente destruída.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava conduzindo um carro modelo Ônix de cor preta, em alta velocidade e na contramão, quando colidiu com o micro-ônibus.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) operaram no local para auxiliar a via que ficou comprometida. Os veículos já foram recolhidos e a Avenida foi liberada.

