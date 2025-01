Denise Vitória de Souza Lucas, 22, que estava grávida, morreu na madrugada de segunda-feira (20), ao ser baleada no abdômen. O crime aconteceu na saída de uma casa de show no bairro São José Operário, zona Leste de Manaus. O autor do crime ainda não foi identificado.

Câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que o assassino chega em uma motocicleta e atira contra pessoas que estão saindo da casa de show.

A mulher tinha ido com as amigas e aguardava um transporte de aplicativo para voltar para casa foi assassinada. O tiro atingiu Denise no abdômen

As pessoas que estavam com ela, viram quando a mulher colocou as mãos no abdômen e saiu correndo sangrando, mas logo adiante caiu. Ela chegou a ser socorrida e levada para o HPS Platão Araújo, mas não resistiu e morreu.

As investigaçõe estão sendo realizadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A hipótese preliminar é de que Denise não era o alvo do criminoso, mas foi atingida por uma bala perdida.

Confira o vídeo: