O atacante Kylian Mbappé culpou “questões mentais” pelas dificuldades enfrentadas em suas primeiras semanas no Real Madrid, no ano passado. O francês afirmou que mudou sua mentalidade após perder dois pênaltis na mesma semana, no início de dezembro. “Eu estava pensando demais em tudo”, declarou, nesta terça-feira (20). Mbappé vive seu melhor momento na Espanha desde que estreou pelo clube, em agosto do ano passado. Ele vem de quatro gols nos últimos três jogos. A situação atual contrasta com as atuações abaixo do esperado nos primeiros meses. As dificuldades culminaram na sequência de jogos em que desperdiçou duas penalidades, nas últimas semanas do ano. O segundo pênalti foi perdido na derrota para o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

“Depois do jogo em Bilbao, mudei minha mentalidade”, afirmou Mbappé. “Eu não poderia fazer nada pior. Eu não vim para o Real Madrid para jogar mal. Eu estava bem fisicamente, então tinha que ser mais uma mudança mental.” O atacante disse ter chegado a um diagnóstico: “Eu estava pensando demais em tudo, em como fazer as coisas, como me posicionar em campo, se estava na área do Vinícius Júnior no campo ou na área do Rodrygo… E, quando você pensa demais, não joga bem. Quando se chega ao Real Madrid, é preciso ser humilde, o time tinha acabado de ganhar a Liga dos Campeões, eu não podia chegar e pedir que todos me dessem a bola. Você tem que mostrar respeito.”

Mbappé disse também que foi alvo de expectativas elevadas, por ter sido a principal contratação do clube naquela janela de transferências. “Quando você é um jogador como eu, com tudo o que se espera de mim, é normal que as pessoas falem. Mas para mim não é algo pessoal, você tem que ficar calmo e se concentrar no seu jogo. Eu sabia que poderia mudar a situação e mudei”, declarou. O atacante fez as declarações em entrevista coletiva pré-jogo do confronto do Real Madrid com o RB Salzburg, nesta quarta-feira (22), pela penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

