O ex-candidato à Presidência disse que vem sendo cobrado por integrantes da campanha dos dois presidenciáveis em busca de apoio.
Integrantes das duas campanhas têm procurado o ex-candidato para conseguir respaldo.
A situação mostra o interesse dos presidenciáveis em obter ajuda de outras figuras políticas.
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