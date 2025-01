O Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, por um valor de 35 milhões de euros. Com apenas 19 anos, Vitor se torna a maior venda de um defensor na história do futebol brasileiro. “Eu acompanhei muito nos últimos anos. Tudo o que assistimos na TV é o Manchester City, então toda criança que ama futebol certamente está assistindo ao Manchester City. Quando a porta bateu e era o Manchester City, eu sabia que não havia outro lugar para ir. Acredito que será o maior desafio da minha vida, mas qualquer jogador que queira jogar no futebol de elite tem que vir aqui e jogar futebol aqui. Este é um sonho que se tornou realidade.”, disse a promessa ao site oficial do clube britânico.

Além de Vitor Reis, o clube inglês também adquiriu o zagueiro Abdukodir Khusanov, de 20 anos. A transferência de Vitor Reis não apenas marca um novo capítulo em sua trajetória, mas também supera a venda anterior de Beraldo, que foi negociado com o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros. Essa movimentação no mercado evidencia a crescente valorização dos talentos brasileiros no cenário internacional. Vitor Reis fez sua estreia profissional no ano passado e, na última temporada, participou de 22 jogos, onde conseguiu marcar dois gols. Sua performance no Palmeiras chamou a atenção de diversos clubes europeus, culminando na proposta do Manchester City.

Bem-vindo, Vitor Reis! 🩵 pic.twitter.com/y5rDWFl8Cu — Manchester City (@ManCity) January 21, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira