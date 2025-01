A Polícia Federal (PF) realizou apreensões de drogas em flagrante durante a Operação Closed Gate, na madrugada desta terça-feira (21/1). No aeroporto de Tabatinga, interior do Amazonas, agentes encontraram uma caixa contendo 7 kg de pasta base de cocaína. A substância estava escondida em pacotes de café e tinha como destino a cidade de Teresina, no Piauí.

A carga foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Tabatinga, onde as investigações seguem para identificar os responsáveis pelo envio do material ilícito.

Em outra ação, no aeroporto de Manaus, uma mulher foi detida ao tentar despachar 19 kg de maconha. A droga estava fracionada em pacotes dentro de malas com destino a Belém, no Pará.

As apreensões ocorreram durante fiscalizações de rotina no raio-X dos dois aeroportos, que identificaram a presença das substâncias nas bagagens despachadas.