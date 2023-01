O prefeito de Manaus e o governador do Amazonas, Wilson Lima, assinaram, nesta terça-feira, a ordem de serviço para construção do Complexo Viário Rotatória do Produtor na zona Leste

O viaduto que será construído na Bola do Produtor, na zona Leste de Manaus, receberá o nome de Pelé. A homenagem ao Rei do Futebol Edson Arantes do Nascimento, que faleceu na última quinta-feira (29), foi anunciada pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), na manhã desta terça-feira, 3.

“A obra vai ser uma homenagem ao maior de todos os brasileiros, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Pelé disputou quatro Copas do Mundo, ganhou três, fez 1.287 gols na carreira”, disse David, em coletiva de imprensa.

O anúncio ocorreu após a assinatura da ordem de serviço, pelo prefeito e pelo governador Wilson Lima (UB). para início das obras do viaduto. O complexo viário será construído a partir de um convênio entre a prefeitura de Manaus e o Governo do Estado.

O Complexo Viário da Rotatória do Produtor terá o custo de R$ 82,8 milhões, dos quais R$ 80,3 milhões serão repassados pelo Governo e R$2,5 milhões de contrapartida do município.

Segundo David Almeida, a obra, que será executada pela empresa Construtora Amazônidas Ltda, iniciará nesta quarta-feira, 4, e a duração prevista é de 18 a 24 meses.

“O complexo viário terá 16 direções. Qualquer direção que você venha nesse complexo terá opção de seguir em frente, virar à esquerda, à direita ou retornar. Isso é pensar Manaus para o futuro. Era para ter pensando desta forma quando fizeram o Viaduto da Bola do Coroado”, disse o prefeito de Manaus.

O governador destacou que o complexo viário da Bola do Produtor dará fluidez ao trânsito das zonas leste e norte, além de auxiliar na dinâmica social e econômica da região que abriga o segundo maior centro comercial da capital.

A obra irá gerar mais de 300 empregos diretos e indiretos, conforme o secretário municipal de infraestrutura, Renato Júnior.

Durante os discursos, David e Wilson trocaram afagos e reafirmaram a parceria entre as duas máquinas públicas.

Projeto do viaduto

Revitalização

David também anunciou a revitalização de toda a Avenida Autaz Mirim, conhecida como Grande Circular, na zona Leste. Segundo o prefeito, a avenida receberá novo recapeamento asfáltico, elevação de meio fio e serviços de paisagismo. “Essa avenida vai ser uma das avenidas mais importantes”, disse o prefeito.

O prefeito ainda citou outras intervenções para área como a construção do Parque Gigantes da Floresta, que receberá a decoração de Natal neste ano, e o parque Encontro das Águas Rosa Almeida, cujo projeto leva assinatura do arquiteto Oscar Niemeyer.