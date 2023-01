Um casal de pastores e três filhas deles, de 17, 18 e 22 anos, foram feitos reféns durante um assalto à casa da família na noite dessa segunda-feira, 02/01, no Conjunto Canaranas, na zona norte de Manaus. Um homem de 25 anos foi preso horas depois por receptação. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a publicação, opastor relatou que quando chegou em casa, por volta das 22h30, viu que o portão da residência estava aberto. Dentro da residência, uma das filhas estava sob a mira do revólver de um assaltante. Em seguida, ele foi rendido.

O pastor foi trancado com a esposa e as filhas em um banheiro, enquanto os bandidos recolhiam aparelhos eletrônicos, instrumentos musicais e outros objetos de valor da família.

Em seguida, os criminosos fugiram com o carro da família, que até o momento não foi achado.

Os bens levados foram recuperados após a polícia rastrear um iPhone roubado até a casa do suspeito, que foi preso por receptação.