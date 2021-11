Avalie o post

Brasil – A Carteira de Trabalho, assim como muitos documentos oficiais, já migrou para o universo digital. Por meio de um único aplicativo, é possível consultar informações como contratos, benefícios e outras informações trabalhistas. Desenvolvida desde 2017, a plataforma facilita a vida tanto do empregador como do empregado. Isso porque, ao ter o CPF do trabalhador, é possível preencher as informações de contratação diretamente pelo e-social.

O uso é simples e a plataforma é bastante intuitiva, gerando conforto e praticidade para o usuário. Vale ressaltar ainda que a Carteira de Trabalho Digital é um documento oficial que substitui a impressa desde 2019.

Como obter a Carteira de Trabalho Digital

Antes de gerar o documento online, o trabalhador precisa ter um cadastro no Gov.BR. Para isso, é só entrar no site do governo e fazer um cadastro rápido. Com o login e senha em mãos, você deve:

Acessar a loja de aplicativos do seu celular (Android e iOS);

Procurar por “Carteira de Trabalho Digital” e clicar para fazer o download (instalar);

Abrir o aplicativo e informar o CPF;

Na página seguinte, digitar a senha cadastrada no gov.br

