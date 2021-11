Avalie o post

Já montando sua defesa, o Robô da Amazônia, renova também com o zagueiro Jorge Mendonça, de 26 anos

Manaus – Após conquistar a Série B do Amazonense, o Manauara Esporte Clube renova contrato com a comissão técnica e com o zagueiro Jorge Mendonça, nesta quinta-feira (18), visando a primeira divisão do Campeonato Amazonense 2022.

Fotos: Gilson Mello/ Manauara EC

O Robô confirma a permanência do técnico Oliveira Canindé; o preparador físico, Roberto Junior e do preparador de goleiros, Cledio Pilão.

“Feliz pelo voto de confiança. Estou apostando na ideia do presidente Marcus, por isso, decidimos renovar. Espero que tenhamos o caminho do crescimento e que possamos fazer um excelente Amazonense. Nosso objetivo é brigar por posições altas, com ajuda de Deus vamos conseguir”, disse o comandante Canindé.

Fotos: Gilson Mello/ Manauara EC

Já montando sua defesa, o Robô da Amazônia, renova também com o zagueiro Jorge Mendonça, de 26 anos.

“Com o mesmo pensamento e com muito trabalho vamos para mais uma temporada. Graças a Deus, o trabalho na Série B deu certo, agora, nosso foco já é para ano que vem. Vou descansar esses dias, mas logo estou de volta para iniciarmos na mesma pegada ”, revelou Mendonça.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 17/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte