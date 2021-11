Avalie o post

A lista com os endereços dos locais de vacinação pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde

Manaus – A capital amazonense terá 55 locais de vacinação contra a Covid-19, nesta sexta-feira (19) entre eles, unidades de saúde, pontos estratégicos, sete shopping centers e a feira da Manaus Moderna, na área central da cidade. O ponto do Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, na avenida Pedro Teixeira, zona Oeste, não funcionará na sexta-feira, 19, e no sábado, 20, para possibilitar a organização da abertura da ‘Megavacinação’ contra a Covid-19 que será realizada na Arena da Amazônia. O atendimento no sambódromo voltará ao normal na segunda-feira, 22.

A lista com os endereços dos locais de vacinação pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Nas unidades de saúde da Semsa, nos pontos estratégicos e no alternativo na feira da Manaus Moderna, o horário de atendimento será das 9h às 16h; no shopping Millennium, das 10h às 18h; no Manaus Via Norte, de 11h às 20h; e nos shoppings Manauara, Manaus Plaza, Ponta Negra, Grande Circular e Sumaúma, das 11h às 21h.

Em todos os locais estarão disponíveis primeira, segunda e dose de reforço para quem se enquadrar no critério estabelecido pelo Ministério da Saúde para a dose adicional: 28 dias a partir da conclusão do esquema vacinal para os imunossuprimidos, e cinco meses para trabalhadores de saúde e pessoas a partir dos 50 anos.

No sábado, 20, por conta do feriado municipal da Consciência Negra, as unidades de saúde não irão funcionar. Também no Studio 5, na zona Sul, não terá vacinação em virtude da realização de um evento no local.

Estarão abertos para vacinação, o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, das 9h às 16h; a feira da Manaus Moderna, na região central, das 9h às 12h; os shoppings Manauara, Manaus Plaza, Grande Circular, Ponta Negra e Sumaúma, das 11h às 21h. A novidade será a entrada em funcionamento do ponto de vacinação no shopping São José, na zona Leste, das 10h às 18h, em substituição ao Clube do Trabalhador do Sesi-AM, que deixará de funcionar em definitivo.

A Arena da Amazônia, onde será aberta a “Megavacinação” contra a Covid-19, lançada pelo Ministério da Saúde, atenderá das 8h às 16h. Em todos esses locais serão oferecidas primeira e segunda doses e dose de reforço, já incluindo as pessoas a partir dos 18 anos, que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos cinco meses.

Documentos

Para receber a primeira dose, os adolescentes de 12 a 17 anos precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas a partir dos 50 anos, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores de saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa, o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.

