Rio de Janeiro, RJ – O Vasco perdeu por 3 a 0 para o Vitória, na noite desta quarta-feira (10) no estádio de São Januário, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O primeiro gol do jogo foi marcado antes do minuto inicial. O atacante Marcinho, com muita liberdade, mandou um chute muito forte de fora da área no ângulo do goleiro Lucão. Aos 23 minutos da etapa final, o zagueiro Thalisson Kelven fez o segundo dos baianos de cabeça após cobrança de escanteio. Já, aos 32 minutos, Marcinho deslocou o goleiro Lucão em cobrança de pênalti e definiu o placar.

Com esse resultado o Cruzmaltino não tem mais chances de acesso à Série A do futebol brasileiro. Os cariocas têm 47 pontos e seguem em 9º lugar. Enquanto isso, o Leão pulou para 37 pontos, ultrapassou o Confiança, chegou ao 18º lugar e segue vivo na luta contra o rebaixamento (já que tem apenas um ponto a menos do que o Brusque, que estaria se mantendo na Série B nesse momento).

Após a partida, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, evitou falar sobre o futuro do time na competição, e adiantou um pedido de desculpas aos torcedores. “Eu não estou pensando em continuidade. Não sou de fazer planos para o futuro. Eu tenho é que pedir desculpas ao torcedor do Vasco, que merece muito mais do que isso. Da minha parte esforço nunca faltou. Eu amo futebol, eu quis vir para o Vasco e adoro estar aqui no Vasco”, disse.

“Mas o torcedor merece muito mais e temos que entregar muito mais. Não tenho a mínima pretensão de falar de planejamento. Temos que falar de agora e pedir desculpas. O torcedor veio aqui e em boa parte do jogo nos apoiou. E nós entregamos isso aí. Então temos que nos envergonhar e pedir desculpa, embora o torcedor mereça vitória e não desculpas”, completou.

Diniz ainda destacou que o apoio da torcida foi importante nos momentos difíceis, mas que o time não soube aproveitar esse apoio. “Foram momentos em que tinha que ter segurado, que o torcedor estava do nosso lado, compareceu e incentivou. Se a gente não aproveitou, o mínimo que tem que fazer é honrar a camisa do Vasco, correr o tempo todo. Tem que correr, todo mundo, para ter dignidade nos jogos”, desabafou.

A equipe baiana volta a jogar no domingo (14) contra o Cruzeiro em Salvador. O Vasco visitará o Vila Nova, em Goiânia, na segunda-feira (15).

(*) Com informações da Agência Brasil