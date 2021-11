Avalie o post

Brasília, DF – A entrada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no PL pode gerar uma debandada de políticos filiados ao partido. O cálculo feito pelo segmento descontente da legenda com a entrada do presidente é de que pelo menos cinco deputados federais e dez prefeitos deixarão a sigla.

Para evitar um maior número de defecções, a direção nacional da legenda decidiu liberar o apoio dos diretórios estaduais na disputa presidencial de 2022.

Um dos descontentes com a entrada do presidente é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM). Ele, no entanto, ainda não decidiu se deixará a sigla com os demais deputados federais.

Apesar das defecções, a filiação do presidente deve aumentar a bancada federal do PL, que hoje tem 43 parlamentares, com a entrada de 20 deputados federais aliados ao Palácio do Planalto.

Além deles, devem se filiar à legenda os três filhos mais velhos do presidente: o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

O acordo de filiação do presidente também inclui a prerrogativa de Bolsonaro escolher candidatos a governador e senador pela legenda na disputa eleitoral do ano que vem.

(*) Com informações CNN Brasil