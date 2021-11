Avalie o post

O do Via Norte deve abrir no sábado, 13, funcionando de quinta a domingo, das 11h às 20h. Já o do Millennium começa a operar na terça-feira, 16, permanecendo aberto de segunda a sexta, das 10h às 18h

Manaus – A campanha municipal de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, terá mais dois centros comerciais entre os pontos de atendimento à população, o Shopping Manaus Via Norte, na zona norte, e o Millennium Shopping, na zona centro-sul.

Foto: Divulgação Semsa

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o ponto do Via Norte deve abrir no próximo sábado, 13, funcionando sempre de quinta a domingo, das 11h às 20h. Já o do Millennium começa a operar na próxima terça-feira, 16, permanecendo aberto de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Os dias e períodos de atendimento diferenciados foram definidos de acordo com o movimento do público e o horário de funcionamento de cada shopping.

Além dos pontos de grande fluxo, unidades de saúde e shoppings, os usuários também podem contar com um ponto de vacinação na feira da Manaus Moderna, instalado, também no último sábado, pela Prefeitura de Manaus para atender trabalhadores, visitantes e clientes da feira e do comércio do entorno.

A Semsa informa que a utilização dos shoppings para vacinação tem um saldo de 5,6 mil pessoas vacinadas nos dois primeiros dias de funcionamento, conforme o Sistema Municipal de Vacinaçã, e que o resultado é considerado positivo.

No ponto da feira da Manaus Moderna, em três dias de funcionamento foram aplicadas 1.428 doses de vacina. A secretaria ressalta que ainda não há data para o término das ações nos novos espaços e que novas estratégias serão definidas conforme o cenário.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

