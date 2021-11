Avalie o post

Manaus – Em tarde inspirada de Abner, o Manauara EC goleou o Tarumã por 10 a 1, na tarde desta quarta-feira (10). Disputado no Estádio da Colina, o jogo foi válido pela de ida das semifinais da Série B do Campeonato Amazonense.

Foto: Gilson Mello/Manauara EC

Com o resultado pra lá de elástico, o Robô (apelido do clube) fica muito próximo de conseguir o acesso à elite do futebol local logo em sua primeira temporada. Os gols do jogo foram marcados por Abner (4 vezes), Everton Kanela, Luizinho, Juninho, Tavinho, Roger e Rhyan (contra) para o Manauara EC; Marcos Vinícius descontou para o Lobo do Norte.

O Robô e o Lobo entraram em campo na sede de um placar favorável. Porém, quem saiu na frente foi o time laranja e preto. Aos 25 minutos, em uma cobrança de escanteio de Gustavo, Everton Kanela subiu no terceiro andar e cabeceou para abrir o placar na Colina.

Gustavo, do Manauara, lançou para Railan, que encostou para Luizinho e, aos 39 minutos, o camisa 7 marcou o segundo do Robô. No lance seguinte, aos 40, a bola sobrou para Roger Gaúcho, que sozinho ampliou.

Na segunda etapa, o Robô seguiu humilhando o Tarumã. Logo aos 5 minutos, após cruzamento de Railan, Abner fez 4 a 0 para o Manauara. Logo em seguida, Rhyan do Tarumã, marcou contra: 5 a 0.

Não demorou muito, Abner, novamente, ampliou para 6 a 0, aos 13 minutos do segundo tempo. O Tarumã não conseguia finalizar. Já no Robô, a história era diferente. Abner, sofreu pênalti. Juninho converteu e ampliou para 7 a 0.

O Lobo do Norte sofreu também um pênalti e Marcos Vinicius marcou e diminuiu. Aos 34 minutos, saiu o 8 a 0. Abner avançou pelo lado esquerdo, deu passe para Tavinho, que de carrinho carimbou o oitavo gol.

A tarde era do atacante Abner. Aos 39 minutos, ele ainda deixou o terceiro dele no jogo: 9 a 0. E, já aos 46 minutos, o mesmo Abner carimbou a vitória de 10 a 1.

No sábado (13), valendo acesso à elite do futebol amazonense, as equipes se enfrentam novamente, desta vez, no Carlos Zamith, às 15h.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

