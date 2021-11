Avalie o post

A nova unidade será 21ª loja do grupo varejista que possui filiais nos municípios de Manacapuru e Tefé e emprega mais de 800 colaboradores

Manaus – Mais uma loja do Grupo APA Móveis será inaugurada, nesta sexta-feira (12), a partir das 8h, na Avenida Leopoldo Peres, nº 649, bairro Educandos, zona sul de Manaus. A nova unidade será 21ª loja do grupo varejista que possui filiais nos municípios de Manacapuru e Tefé e emprega mais de 800 colaboradores.

A nova unidade será 21ª loja do grupo varejista que possui filiais nos municípios de Manacapuru e Tefé (Foto: Stephane Simôes / Arquivo / GDC)

“O nosso diferencial é a linha de móveis, camas, estofados, armários e eletrodomésticos com preços que variam de R$ 19 a R$ 5 mil. Além disso, nossa entrega é feita em até 24 horas após a compra e a montagem dos móveis é realizado 72 horas após a entrega, explica o diretor Comercial da APA Móveis, Mário Jorge Abrahão.

De acordo com executivo, além de operar no sistema e-commerce, de vendas online para diversas cidades, o grupo se destaca pelos preços baixos, aliados a qualidade dos produtos vendidos em até 12 vezes nos cartões de crédito e até 24 vezes pelo crediário, com ou sem entrada.

Alheio aos números desfavoráveis do mercado com alta da inflação e o emprego ainda em níveis baixos por conta da pandemia, a APA Móveis aposta na nova operação, uma área muito conhecida pelo grupo, mas que, segundo Mário Abrahão “tem tudo para dar certo pela estrutura do prédio. São dois pisos, que atenderão o bairro Educandos e toda aquela área da cidade”.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

