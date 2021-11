Avalie o post

O caso aconteceu por volta das 19h no Beco Beira Rio, localizado na comunidade Monte Sião

Manaus – Dois homens foram mortos durante um confronto entre facções criminosas na noite desta quarta-feira (10). O caso aconteceu por volta das 19h no Beco Beira Rio, localizado na comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Foto: Jael Lucena/GDC

Segundo informações de policiais militares da equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois jovens foram identificados como Adenilson Macedo Salvador, 17 anos, e Thiago Mota de Oliveira, 27 anos, estavam jogando uma partida de futebol em uma quadra próxima, quando um confronto entre facções criminosas começou na região.

Os jovens então saíram correndo e em meio ao confronto acabaram sendo baleados. Adenilson morreu no local e Thiago foi socorrido por moradores e levado até um hospital, onde acabou morrendo.

Moradores relataram que os jovens sempre iam até o local jogar bola. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a vítima já sem vida ao chão com sangue na região da cabeça.

O corpo passou por análise de peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) para ser posteriormente removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

