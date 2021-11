Avalie o post

Manaus – Consolidada no cenário cultural do Amazonas e sempre envolvida em grandes eventos, a Editora Valer marca presença na 36.ª Feira do Sesc, na qual oferecerá uma programação especial, de 11 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus, de 8 às 21h. A entrada é gratuita e todas as obras da Valer estarão com 50% de desconto.

A 36.ª Feira de Livros do Sesc Amazonas tem como tema “O infinito de um instante”, em homenagem ao poeta amazonense Ernesto Penarfort, um dos mais importantes de sua geração, o qual, inclusive, a Valer reeditou, em 2005, o seu primeiro livro, intitulado Azul Geral (1973), que faz parte da Coleção Resgate, quando a editora comemorava os 50 anos do Clube da Madrugada.

Nessa obra, os versos refletem o inconformismo diante da realidade, preocupação humana e anseio de liberdade. O azul é metáfora de seu fazer poético. Sua poesia se situa no contexto dos anos 70 do século passado, época de opressão e cerceamento das liberdades. Nada mais justo que o poeta seja o homenageado nesse ano cheio de incertezas.

Neiza Teixeira, coordenadora editorial da Valer, afirma que fazer parte desse evento já tradicional do Amazonas é essencial não somente para a exposição dos livros da editora, mas, sobretudo, para a afirmação da identidade e do sentimento de pertença do povo amazonense. A história da Valer demonstra o seu compromisso com a formação do leitor, com o conhecimento sobre a Amazônia, o que a torna singular no cenário editorial, da pesquisa e do conhecimento universal.

Na programação da feira consta autores renomados da editora e, após as suas respectivas apresentações no célebre evento, eles estarão nos stands da Valer para autografar as obras e trocar ideias com os leitores, sempre a partir das 17h30. Além desse encontro, os visitantes terão oportunidade de adquirir as obras com grandes ofertas e preços acessíveis.

“Muitas pessoas buscam as feiras de livros para conseguir comprá-los um pouco mais em conta e nós livreiros costumamos promover algumas ofertas para fazer encantar mais leitores, impulsionar o consumo das nossas obras e fazer com que os jovens conheçam também a nossa editora que já tem quase 30 anos no mercado”, disse a coordenadora de eventos da Valer, Marília Maciel.

Sessão de autógrafos

No dia 11, os escritores Dori Carvalho (“Pequenas Conquistas Perdidas”), Almerindo (“A Faca e a Vaca”), Leyla Leong (“O Segredo da Velha”) e Zemaria Pinto (“O Príncipe Soberbo”) estarão na mesa, a partir das 17h30, no stand Valer;

Na sexta-feira, dia 12, o autor indígena Jaime Diakara (“Gaapi”) autografa a sua obra;

Em seguida, no sábado, dia 13, a programação também contará com os historiadores Otoni Mesquita (“La Belle Vitrine”) e Auxiliomar Ugarte (“Relação do Famosíssimo e Muito Poderoso Rio Chamado Marañón”);

E no dia 14, os mestres da literatura Elson Farias (“A Borboleta Amarela” e “Céu e Flor”) e Tenório Telles (“Estudos de Literatura do Amazonas”) fecham a sessão de autógrafos.

Para Marília Maciel, esse é um momento especial, no qual a editora oferece ao leitor um encontro entre escritores e leitores, que poderão conversar, trocar uma ideia, tirar fotos e pedir um autógrafo.

“Nossos stands serão vitrines para que as novidades e clássicos da editora Valer estejam ao alcance dos leitores. Além disso, nossos autores estarão em peso durante a feira, e aproximá-los dos amantes dos livros e novos leitores é o nosso dever”, ressaltou Marília.

Sobre a feira

Mais de dez espaços temáticos com atividades diversas como lançamento de livros, sessão de autógrafos, oficinas, mesas temáticas, gincanas literárias, contação de histórias, intervenções artísticas e o tradicional “Café Literário”.

Além da experiência literária na megaestrutura montada pelo Sesc, o visitante também terá acesso à exposição de 20 livreiros, com oferta de produtos do segmento da literatura e artigos de papelaria, bem como ao espaço que fomenta a economia criativa, com a participação de mais de 30 empreendedores locais do ramo da gastronomia, artesanato, biojoias, moda e produtos ligados à cultura.

