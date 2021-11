Avalie o post

Sua subsidiária Eve assinou um memorando de entendimento para desenvolver soluções de mobilidade aérea urbana

Brasília – A Embraer informou nesta quarta-feira (10), que sua subsidiária Eve assinou um memorando de entendimento com a companhia aérea Widerøe Zero para desenvolver soluções de mobilidade aérea urbana, com foco na implantação de operações de eVTOL (sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, como é chamado oficialmente o ‘carro voador’) na Escandinávia.

Embraer (EMBR3). Foto: Reprodução Facebook

O TAC visa promover desocupação para construção de moradias populares em terras da Caixa Econômica Federal, na área de expansão do município de Tabatinga.

A Azul Cargo Express, empresa da Azul Linhas Aéreas especializada no transporte de cargas dentro do Brasil, e a norte-americana FedEx Express, subsidiária da FedEx Corp., maior empresa de transporte expresso do mundo, anunciam aliança para usufruir principais serviços de cada uma de suas operações.

O governo informou ao Supremo Tribunal Federal que vai encaminhar ao Congresso pedido para ampliar o orçamento do Censo em R$ 292 milhões. De acordo com a Advocacia-Geral da União uma emenda ao Projeto de Lei Orçamentária de 2022 será enviada pelo Ministério da Economia.

O aplicativo do programa Identidade Jovem (ID Jovem) ganha novas funcionalidades desde ontem. Já disponível no site e para sistemas Android e IOS, a nova versão gratuita do software conta com espaço para notícias e políticas públicas. Foto: Agência Brasil

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte