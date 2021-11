5/5 - (2 votes)

Manaus (AM) – Joabson Agostinho e Jordana Azevedo, suspeitos do envolvimento na morte do sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, podem ser soltos na tarde desta quarta-feira (10), em Manaus. O casal está preso desde o dia 21 de setembro.

Após vários pedidos de habeas corpus negado, o casal pode ganhar liberdade ainda hoje. O primeiro pedido foi realizado no dia 14 de outubro, o segundo no dia 26 de setembro, já o terceiro foi impetrado no dia 2 de novembro e desta vez foi, supostamente, aceito pela Justiça.

De acordo com informações preliminares, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ-AM), determinou a soltura imediata do casal que responderá pelo crime de homicídio em liberdade.

Relembre o caso



As investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) apontam que o dono do supermercado Vitória, Joabson Agostinho Gomes, contratou o pistoleiro para executar Lucas, que era casado com a herdeira do Hospital Santa Júlia, com quem tinha dois filhos, após ter descoberto a traição da esposa, Jordana Azevedo.

Lucas foi assassinado dentro da cafeteria da família, no dia 1º de setembro, no bairro Praça 14 de Janeiro, localizado na zona Sul de Manaus. O motivo do crime foi vingança por traição, visto que Lucas mantinha um envolvimento extraconjugal com Jordana.

