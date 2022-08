Com o objetivo de garantir a oferta de serviços de promoção à saúde em vazios assistenciais da cidade, a Prefeitura de Manaus mobilizou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel 01 para as proximidades do campo de futebol da Baixada Fluminense, na avenida Guaranás, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os atendimentos no local iniciaram nesta segunda-feira, (29), e a estimativa é de que sejam realizados até o dia 9 de setembro.

O chefe do Núcleo de Programas de Saúde Móvel da Semsa, Felipe Dionísio, explicou que a UBS Móvel funciona por sistema de livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento.

Os usuários podem buscar os serviços de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando documento de identidade com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A UBS Móvel oferta coleta de exame preventivo, consulta e inserção de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg), dispensação de medicamentos, além de consultas com médicos e enfermeiros.

As outras três unidades móveis seguem com os trabalhos nos mesmos endereços. A UBS Móvel 02 está próxima ao Museu da Amazônia (Musa), na rua Beija-Flor, 600, bairro Jorge Teixeira, zona Leste; a UBS Móvel 03 está nas dependências da UBS Lindalva Damasceno, na rua 7, bairro Tarumã, zona Oeste; e a UBS Móvel 04 em frente à escola municipal Francisco Nunes da Silva, na esquina das ruas Princesa Dayana e Bela Vista, bairro Puraquequara, zona Leste.

