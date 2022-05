Avalie o post

Ainda para atender o Parque Tarumã, ganharão reforço as linhas 010, 211, 219, 213 e 223. Também receberão reforço de frota as linhas que atendem os cemitérios Santa Helena (bairro São Raimundo), São Francisco (bairro Morro da Liberdade) e Santo Alberto (Colônia Antônio Aleixo).

Trânsito

Em relação ao trânsito, o órgão atuará com reforço de agentes nos principais locais de concentração de pessoas. No sábado (7), 110 agentes estarão reforçando as operações de trânsito e, no domingo (8), serão 200 agentes.

O IMMU vai realizar a operação “Fluidez” nos principais cemitérios, shopping centers, principais vias e em centros comerciais da capital.

Conforme vice-presidente de Trânsito, Edson Leda, o órgão atuará em diversas áreas da cidade para garantir a melhor fluidez do trânsito.

“Este é o segundo final de semana mais movimentado do ano, atrás apenas do Natal, então, iremos fazer uma grande campanha de orientação no trânsito. Estaremos trabalhando no sábado e domingo em seis cemitérios da cidade com nossas equipes. Sem contar que ainda teremos, no sábado e domingo, o concurso da Sefaz que tem mais de 60 mil candidatos”, destacou o vice-presidente.

Fonte: IMMU

Fotos: Divulgação/IMMU

